PSDB anuncia Adriana Dornelles como candidata à prefeitura de Mafra

Adriana Dornelles teve sua candidatura à prefeitura de Mafra homologada durante convenção do PSDB, nesta quinta-feira (10), no London Club. Além disso, o nome de Nicolau Kluskla foi anunciado como seu vice. Assim como, as coligações do partido. O evento seguiu rigorosamente as recomendações estabelecidas pela Comissão Intergestores Regional de Saúde do Planalto Norte Catarinense – CIR – Decreto Executivo nº 4356/2020 de 04/08/2020.

“Esse é um momento muito especial para nós do PSDB e para todo nosso time, especialmente para mim. Hoje meu nome foi indicado para concorrer nas eleições de novembro e também o senhor Nicolau Kluskla para vice-prefeito, com a oportunidade de haver uma substituição para um nome de outros partidos que venham a somar conosco. Mas, estou muito feliz de ter sido indicada”, disse Adriana.

“Nossa ideia é fazer uma Mafra renovada, com ética, transparência e responsabilidade. Uma gestão pública em prol dos mafrenses, e não em prol dos próprios bolsos ou de uma panela de pessoas de alguma família”, afirmou. “Bandeiras que são compartilhadas por nosso time de vereadores e dos partidos coligados, time que é composto por pessoas novas, experientes e que querem realmente fazer política de forma diferente”.

Coligações

Durante o evento, também foram confirmadas as coligações partidárias. “Para nós foi muito importante a coligação com o Partido Republicanos, que está conosco nessa caminhada por uma nova Mafra. E também vamos, neste dia 15, unir forças com o Avante. Então hoje eu posso dizer para vocês que Mafra está caminhando para um momento de renovação, com ética, responsabilidade e eficiência”, anunciou Adriana.

Nicolau Kluskla é indicado como vice

Mafrense, nascido em Augusta Vitória, Kluskla é aposentado. Ele é formado em administração de empresas, trabalhou 12 anos na empresa Souza Cruz e 25 anos na Schadeck, empresa do ramo de Agronegócios, onde foi gerente geral e contribuiu para a expansão do grupo, com a instalação de várias unidades, que sempre resultaram em lucro para o grupo Schadeck.

Nicolau Kluskla foi responsável pela nomeação da primeira mulher a gerenciar uma unidade de venda de máquinas agrícolas na cidade de Guaramirim. Segundo a diretoria da empresa Schadeck, Kluskla, enquanto esteve à frente da gerência do grupo sempre foi uma pessoa íntegra, colaborativa e muito dedicado ao trabalho.