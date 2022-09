Público canta e dançaem Mafra ao som de Hugo Henrique e Oba Oba Samba House

No terceiro dia da Mafra Fest um grande público se divertiu cantando e dançando com os shows nacionais de Hugo Henrique e do grupo Oba Oba Samba House. O Prefeito Emerson Maas agradeceu a presença de todos e anunciou as duas atrações. Enalteceu os 105 anos do município e destacou que a festa foi pensada e organizada para os munícipes, principais atores da história de Mafra. Agradeceu às polícias Civil e Militar, ao Corpo de Bombeiros e às Secretarias Municipais que participaram para o sucesso da festa, em especial Saúde e Educação, Esporte e Cultura.

No período da tarde aconteceram diversas apresentações de grupos locais no palco alternativo. A rainha e as princesas participaram ativamente da festa, desfilando entre a população presente.