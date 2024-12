Quarto do Noel está aberto para visitação e fotografias na Praça Lauro Müller

O espírito de Natal continua presente em Mafra em momentos de encanto e emoção como os vividos na noite de segunda-feira, na Praça Lauro Muller, com a abertura do “Quarto do Noel”, para visitação e fotografias.

A solenidade de abertura contou com apresentação musical da mafrense Alice Konig dos Reis, de 9 anos, e chegada da 5° Carreata Natalina com a Banda Marcial do Colégio Mafrense, com o apoio da empresa Schadeck de Mafra. A noite continuou animada ao som do DJ Pedro Neto.

O quarto do Noel é uma iniciativa da Prefeitura de Mafra, realizada por meio da Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, com apoio do comércio e indústria local. O projeto foi idealizado pelo promotor de eventos, Ricardinho Anciutti.

Momento de reflexão

Prefeito Municipal, Emerson Maas deu as boas-vindas aos presentes e destacou o momento de harmonia e fraternidade que o Natal deve representar a todos. Salientou a importância da reflexão quanto ao renascimento. “Que todos tenham um feliz e abençoado momento de reflexão, um momento de renascimento e de união, que é o que todos nós precisamos. Que 2025 venha cheio de coisas boas, e vamos cada um de nós fazermos a nossa parte, semeando sempre coisas boas, para que a colheita também seja boa”, declarou. Maas agradeceu a todos os envolvidos para a realização do “Quarto do Noel”.

O Secretário João Lazaro Lelis Ferreira agradeceu aos apoiadores Sindilojas, Armazém Pub, Box 39, Lucca Mia Restaurante, Rei do Pastel e Pizzaria do Rei, Nobre Ofício, KN Presentes, ORBIS Soluções Ambientais, Crediplanalto, Blusol, LK Empreendimentos, Greybier, Cooperativa Cívia, Ruthes Engenharia, Banda Marcial do Colégio Mafrense e Empresa Schadeck.

O Quarto do Noel estará aberto novamente para visitação no dia 18 de dezembro, das 19 às 22 horas.

Vila de Natal vai até dia 23

A Vila de Natal, na Praça Desembargador Guilherme Abry (Praça dos Bancos), continua com várias opções de lazer para as famílias. Brinquedos infláveis e camas elásticas são opções gratuitas para as crianças. Tem ainda Feira de Artesanato, Vila Gastronômica e várias apresentações natalinas. Além disso, a praça está toda iluminada, possibilitando lindas fotos. Haverá música ao vivo a partir das 18h30, de 17 a 23 de dezembro; brinquedos infláveis gratuitos todos os dias e Feira de Artesanato e Vila Gastronômica.