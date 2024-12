“Quarto do Papai Noel” será aberto nesta segunda-feira em Mafra para visitação

Com tantas tarefas neste final do ano, até o Papai Noel precisa de descanso. Pensando nisso, a Prefeitura de Mafra montou um quarto para ele descansar na Praça Lauro Müller, Alto de Mafra (espaço da antiga Sala do Empreendedor).

A abertura do “Quarto do Papai Noel” para visitação acontecerá no dia 16 de dezembro (próxima segunda-feira), das 19 às 22 horas. Nesse dia haverá dispersão da 5° Carreata do Colégio Universitário Mafrense e trator do Schadeck e ainda apresentação da cantora Alice Konig dos Reis e DJ Pedro Neto.

No dia 18, quarta-feira, o quarto também estará aberto, das 19 às 22 horas, com apresentação da banda Marcial do Colégio Universitário Mafrense e trator do Schadeck às 19h30. Nos demais dias, mesmo fechado, é possível ver o quarto pelo lado de fora.

Serviço:

“Quarto do Papai Noel”

Visitação: dias 16 e 18 de dezembro

Horário: das 19 às 22 horas

Entrada: gratuita

Apresentações: 5° Carreata do Colégio Universitário Mafrense e Schadeck e banda Marcial do Colégio Universitário Mafrense, cantora Alice Konig dos Reis e DJ Pedro Neto.