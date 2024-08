Rádio São José completa 60 anos de história em Mafra

A Rádio Emissora São José está completando 60 anos neste sábado (24).

Ela foi fundada em 24 de agosto de 1964 pelo saudoso Padre José Dameck, que contou com todo apoio da comunidade. Tem como principio básico, além do entretenimento, músicas e descontração, aliado a informação, que é sem dúvida o grande diferencial da rádio.

Atualmente opera em FM (Frequência Modulada) 96,9 MHz. A Rádio São José não para de evoluir. É uma rádio voltada à comunidade, e sua audiência cresce a cada dia, resultado de investimentos e muita qualidade.

Acesse o site da Rede Nova de Comunicação e ouça em tempo real a programação da Rádio São José.

🚴‍♀️🚴‍♂️ Passeio Ciclístico Rádio São José 60 Anos!

O passeio ocorrerá no dia 25/08/2024 (domingo), com concentração às 8h30 na sede das rádios, no Alto de Mafra. Endereço: Rua Tenente Ary Rauen, 1361.

O encerramento será na Praça Miguel Bielecki em Mafra com distribuição de brindes e o sorteio de 3 bicicletas aro 29″ GTI.

Para participar do sorteio é preciso realizar a inscrição pelo site ou no dia do evento. O sorteado (ganhador), precisa estar presente e fazer o trajeto no dia do evento (passeio ciclístico). Caso contrário, será sorteado um novo ganhador.

Seja consciente e use equipamentos de segurança! Em caso de mau tempo o evento será transferido para outra data a definir. Para mais informações entre em contato pelo Whatsapp (47) 3642-7495.

Participe! Faça agora a sua inscrição: www.redenova.fm.br/passeiociclistico