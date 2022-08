Rainha e princesas da Mafra Fest 2022 são eleitas

Na noite desta sexta-feira (26), 19 belas jovens mafrenses disputaram os títulos de Rainha e 1ª e 2ª Princesas dos 105 anos de Mafra, para a Mafra Fest. As candidatas foram julgadas pelos critérios de simpatia, beleza, postura, desenvoltura na passarela, capacidade de comunicação e torcida.

Realeza

Vivian Tibes foi eleita a Rainha da Mafra Fest e ao seu lado, como primeira princesa Scheila Yorhana Skonieczny, e como segunda princesa, a jovem Nicoli Fernandes Farias.

Dessa forma, formou-se a realeza, com sua rainha e princesas, que passam a representar Mafra nas comemorações dos 105 anos do município e nos demais eventos oficiais ao longo do ano. Os festejos desse ano acontecem nos dias: 08, 09, 10 e 11 de setembro. Após o concurso a noite seguiu com baile da Banda Seven.