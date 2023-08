Rainha e princesas dos 106 anos de Mafra são eleitas

Juliana Aparecida Moro é a nova Rainha da cidade de Mafra. Como primeira princesa ficou Brenda Grams Martins, e como segunda princesa, Thaislyn Lima Pereira. Elas foram eleitas na noite desta sexta-feira, dia 11 de agosto, no London Club, concorrendo com 9 candidatas, que disputaram os títulos dos 106 anos de Mafra.

Mais do que um desfile de beleza, as candidatas tiveram de mostrar por que seriam merecedoras do título. Emocionadas, todas demonstraram seu amor a Mafra por meio de palavras e até em forma de canto. O destaque do evento foi a escolha por voto eletrônico, com cada jurado tendo um computador para votar.

As candidatas foram julgadas pelos critérios de simpatia, beleza, postura, desenvoltura na passarela, capacidade de comunicação e torcida. Antes da revelação das vencedoras, houve apresentação da música Trem Bala, por Sofia Bramoski. Após o concurso a noite seguiu com baile, tocado por Ozires.

Formada a realeza, com rainha e princesas, elas passarão a representar Mafra nos festejos de aniversário do município e nos demais eventos oficiais ao longo do ano.

Foram jurados: Celina Dittrich Vieira, Marcela Kovalczuk, Veridiana Lazzari Zaine, Raqueline Suzin, Juciliana Zeczkowski, Dircelene Dittrich Pinto, Arildo Kubas, Suzana Herbst Zimmerman e Rosália Zeithammer. O Prefeito Emerson Maas foi o presidente de honra, sem direito a voto.

Maas agradeceu a presença de todos e destacou que o evento foi para eleger as representantes de Mafra, “num momento de a cidade está caminhando a frente, graças ao amor da sua população”. Agradeceu às rainha e princesas de 2022 e às eleitas pediu uma salva de palmas, por demonstrarem comprometimento, empatia e amor a terra natal.

A realização foi da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

II Mafra Fest

A II Mafra Fest acontece nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro, Praça Ferroviário Miguel Bielecki, no Centro. Serão quatro dias dedicados a celebrar a data comemorativa que além de muita música, contará com praça de alimentação e muita diversão.

Shows com ingresso

Nos dias da festa há os shows nacionais que dependem da aquisição de ingresso, sendo o primeiro dia necessária a aquisição de ingresso para um dos três setores: camarote, VIP ou pista. Já para os outros dias, não é necessária a aquisição de ingresso para a pista, que será livre. Saiba o valor para pista, camarote a área VIP, AQUI.Â

Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda:  Posto Susin, Madrugadão Conveniência e  AC Farma. Ou ainda no site  www.oiingressos.com.br