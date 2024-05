Realizada a abertura da Operação Integrada Consórcio de Integração Sul e Sudeste

Na manhã desta sexta-feira (10), foi realizada a abertura do Operação Integrada Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD). Trata-se de uma operação conjunta envolvendo as forças de segurança entre os sete estados membros.

O objetivo é combater as diversas ações criminosas que são praticadas por meio da utilização do espaço territorial dos estados membros, possuindo origem na região de fronteira do Brasil com os países vizinhos. O compartilhamento de informações e a atuação coordenada constituem uma forma adequada para enfrentamento do crime que está cada vez mais organizado.

Durante a abertura por parte da Polícia Militar de Santa Catarina usaram a palavra o comandante do 38º Batalhão com sede em Mafra tenente-coronel Silvano Sasinski e o Comandante da 5º Região com sede em Joinville coronel Marcio Leandro Reisdorf, ambos destacaram a importância de haver essa integração entre os diferentes órgãos que compõe a segurança pública.

Entre os presentes ainda destaca-se a presença da tenente-coronel Arlene Souza da Silva Villela comandante do 12º Comando Regional de Polícia Militar com sede em Jaraguá do Sul, do Delegado Regional Casiano Tiburski, do comandante da PM de Rio Negro Tenente Felipe Borne e representantes da PRF e CIDASC.