Realizada a primeira sessão ordinária do ano na Câmara de Mafra

A primeira sessão ordinária da 19ª legislatura da câmara de vereadores de Mafra proclamou as comissões permanentes para o atual mandato. O encontro contou com a presença do prefeito Emerson Maas e da vice Celina Dittrich Vieira.

O chefe do executivo mafrense aproveitou a presença na casa e destacou a participação ativa. “Já era intento do plano de governo também, uma de nossas promessas de participar ativamente das sessões da câmara, segundo um projeto chamado prefeito na câmara, está iniciando esse projeto no dia de hoje, é claro que não estarei em todas as sessões, um prefeito muito próximo acaba atrapalhando o andamento da casa, mas sempre, pelo menos uma vez ao mês, a gente estará presente e sempre também que solicitado por essa casa, a porta da prefeitura sempre está à disposição dos vereadores e toda população”, frisou Emerson.

A presidente da câmara, Dircelene Dittrich Pinto (Podemos), também comentou sobre o trabalho do legislativo e comentou sobre a harmonia e integração da casa. “Visando o bem do nosso município, atuando em harmonia com o poder executivo, e ficamos felizes em vê-los nessa primeira sessão, essa afinidade e essa união que vai trazer a melhoria para o município, pois sabemos que nosso município tem muito a crescer, mas vai depender de nós, de um trabalho unido dessa 19ª legislatura.”

Após a fala de Dircelene, foram proclamadas as comissões permanentes, em seguida os vereadores foram convidados para a sessão extraordinária no dia 05 de fevereiro às 16h.

Comissões proclamadas:

1 – Constituição Legislação e Justiça

Sergio Luiz Severino (Patriotas)

Rafael Cavalheiro (DEM)

Davi Roeder (Podemos)

2 – Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização

Jonas Heide (PL)

Jonas Schultz (PSDB)

Everton Stach (Podemos)

3 – Educação, Ciências, Comunicação, Cultura, Desportos, Saúde Pública e Assistência Social

Jonas Schultz (PSDB)

Vanderlei Peters (PSL)

Wagner Gross Ramos de Oliveira (PL)

4 – Transportes, Tecnologia, Informática, Obras Públicas e Urbanismo

Sergio Luiz Severino (Patriotas)

Vanderlei Peters (PSL)

João Maria Ferreira (PP)

5 – Agricultura, meio ambiente, Indústria e Comércio

Jonas Heide (PL)

Mario Skonieski (PDT)

Davi Roeder (Podemos)

6 – Comissão de Defesa do Consumidor e Direitos Humanos

Valdecir Antônio Munhoz (MDB)

Vanderlei Peters (PSL)

Abel Bicheski (Solidariedade)