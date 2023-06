Realizada reunião preparatória para a XIV Conferência Municipal de Assistência Social

Na manhã de quarta-feira, 07, os membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – de Mafra junto com representantes da Saúde, Assistência Social, usuários do SUAS e demais convidados reuniram-se para discutir e analisar o cumprimento das propostas elencadas na XIII Conferência Municipal de Assistência Social, realizada em 2021.

O presidente do CMAS, Thiago Afonso Endler, abriu os trabalhos, explicando a pauta do dia e dando as boas-vindas aos conselheiros. Já a secretária municipal de Assistência Social, Danielle Kondlastch, explicou a função da conferência, conferindo minuciosamente cada proposta. No decorrer da reunião, cada proposta foi analisada e classificada como “cumprida, parcialmente cumprida e não-cumprida”.

Propostas para XIV Conferência

Ao final dos trabalhos, foram elencadas propostas para serem levadas à XIV Conferência Municipal de Assistência Social que terá como tema central: “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos” e abordará cinco eixos temáticos.

– Eixo 1 – Financiamento: Financiamento e orçamento de natureza obrigatória, como instrumento para uma gestão de compromisso e responsabilidades dos entes federativos para garantia dos direitos socioassistenciais contemplando as especificidades regionais do país;

– Eixo 2 – Controle Social: Qualificação e estruturação das instâncias de Controle Social com diretrizes democráticas e participativas;

– Eixo 3 – Articulação Entre os Segmentos: Como potencializar a participação social no SUAS?

– Eixo 4 – Serviços, Programas e Projetos: Universalização do acesso e a integração das ofertas dos serviços e direitos no SUAS; e

– Eixo 5 – Benefício e Transferência de Renda: A importância dos benefícios socioassistenciais e o direito a garantia de renda como proteção social na reconfiguração do SUAS.

XIV Conferência Municipal de Assistência Social

Este evento está programado para acontecer no dia 5 de julho, como o tema central “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”. O local é a sede do Centro de Convivência do Idoso – CCI, que fica na Rua Tupinambas, s/nº, Vista Alegre, com início às 8 e encerramento às 12 horas. A convocação do evento foi feita por meio do Decreto nº 5189, de 19 de maio de 2023.