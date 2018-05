Realizado em Mafra o III Seminário da Luta Antimanicomial

Reunindo um grande número de pessoas, este ano o evento organizado pela Rede de Saúde Mental do Município de Mafra aconteceu em dois momentos, nas dependências da Universidade do Contestado. O primeiro foi no período da tarde, quando profissionais de saúde, educação, assistência e segurança pública, junto a usuários dos serviços de saúde mental do município e dos municípios vizinhos, familiares e comunidade puderam refletir sobre o tema “Somos todos diferentes, mas com direitos iguais”. A palestra foi proferida pelo médico psiquiatra de Jaraguá do Sul, Marcelo Dias. Nesta oportunidade também aconteceram apresentações dos grupos de dança e música do Caps de Mafra, além de exposição de trabalhos de artesanato dos usuários.

MAIS ATRAÇÕES

Junto ao evento houve ainda exposição dos desenhos que participaram do II Concurso de desenhos “Loucurarte” e premiação aos três primeiros lugares. À noite, o evento teve como público-alvo os acadêmicos dos cursos de enfermagem, psicologia e direito. Os debates foram mediados pelo fundador da Casa Azul, professor e médico psiquiatra Dr. Claudio Gastal. Participaram da mesa também o médico psiquiatra Marcelo Dias e o professor de direito Marcelo Wacheleski. Durante todo o dia participaram do seminário 400 pessoas.