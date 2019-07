Realizadores do projeto “Pernas Solidárias” são homenageados em Mafra

Em Mafra, o projeto “Pernas Solidárias” iniciou por meio de Marcos Schweizer Júnior e da Jaqueline Milbauer, que já haviam participado do projeto como condutores, mas se mobilizaram para implantar o projeto no município

Os realizadores do projeto “Pernas Solidárias” receberam uma moção de aplausos pela iniciativa que transforma vidas na última sessão ordinária, 09, na Câmara Municipal de Mafra. Os voluntários homenageados foram Marcos Schweizer e Júnior e Jaqueline Milbauer.

O município pioneiro foi Joinville com os primos Cleiton (corredor de ponta) e Rodrigo (cadeirante). Rodrigo incentivava o primo a correr e Cleiton prometeu levar o primo a uma corrida. Em outubro de 2015, a dupla realizou sua primeira corrida e, desde então, buscam diminuir o tempo nas provas. Em Brusque, após correrem com um triciclo adaptado, acabaram por chamar atenção dos demais participantes e da Unimed, patrocinadora da corrida, a qual veio doar quatro triciclos para a dupla, onde foi dado início ao projeto em 2016.

Em Mafra, o projeto “Pernas Solidárias” iniciou por meio de Marcos Schweizer Júnior e da Jaqueline Milbauer, que já haviam participado do projeto como condutores, mas se mobilizaram para implantar o projeto no município. Em 2018, estando presente em seis corridas da cidade, visando com os novos equipamentos participar de corridas não apenas em Mafra e Rio Negro, mas em cidades próximas. O objetivo é levar cada vez mais pessoas a ter essa sensação de participar de uma corrida de rua, para que as pessoas portadoras de necessidades especiais sintam a emoção e o prazer de participar desse tipo de evento e para que demais pessoas tomem conhecimento desse projeto de inclusão social.

O “Pernas Solidárias” de Mafra já possui 15 triciclos adaptados para as corridas, que após longas conversas passou a ser produzido por uma empresa parceira da cidade, reduzindo seu custo em 50% e mais uma carretinha de transporte.

Os homenageados agradeceram a moção de aplausos e pediram apoio por meio dos vereadores para continuar e expandir o projeto. Para os vereadores, projetos como “Pernas Solidárias” proporcionam uma sociedade melhor.