Mais um bueiro foi reconstruído nesta semana, no interior de Mafra. Desta vez a comunidade atendida foi a de Leonel, onde as chuvas causaram estragos no bueiro e erosão na estrada local. Lá foram realizados serviços de aterro e empedramento, normalizando as condições de tráfego.

