Rede de refeições Giraffas inaugura quiosque em Mafra

O Giraffas, maior rede de refeições completas do Brasil, segue ampliando sua presença no Sul do país com a inauguração de seu primeiro quiosque especializado em sobremesas e café, na cidade de Mafra.

Localizado na Av. Coronel José Severiano Maia, 768, sala B, Vila Buenos Aires, o quiosque oferece um ambiente aconchegante e moderno, ideal para quem busca uma pausa saborosa ao longo do dia. Com funcionamento diário, das 10h às 19h30, a nova unidade chega para atender a diferentes momentos de consumo, combinando qualidade, praticidade e preço acessível.

Com essa inauguração, o Giraffas atinge a marca de 62 lojas no Sul do Brasil e reforça seu compromisso com a geração de empregos e o desenvolvimento local. “Mafra é uma cidade estratégica dentro do nosso plano de crescimento. Acreditamos no seu potencial e estamos felizes em levar a experiência Giraffas para ainda mais consumidores na região”, comemora Eduardo Guerra, Diretor de Expansão da rede.

Sobre o Giraffas

Há 43 anos, o Giraffas tem sido sinônimo de uma experiência gastronômica única, com quase 400 unidades espalhadas por 25 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. A marca, líder no mercado, possui um consistente plano de expansão e está presente em ruas, shoppings, hipermercados, rodoviárias e aeroportos. A maior rede de refeições completas do Brasil apresenta um cardápio diversificado com opções de pratos, sanduíches e sobremesas e é reconhecida pelo seu compromisso com sabor, qualidade e preços acessíveis. Cada refeição conta uma história de paixão pela comida brasileira autêntica e pela satisfação do cliente.