Reforma e ampliação da EMEB São Sebastião em Mafra é inaugurada

O Executivo Mafrense inaugurou na manhã de sexta-feira, dia 9 de fevereiro, a reforma e ampliação da escola EMEB Avencal São Sebastião, na localidade de Avencal de Cima, uma obra há muito esperada pela comunidade.

A obra teve um custo de R$ 755 mil de recursos próprios do município e constou de reforma dos pisos, dos banheiros e pinturas, além da construção de duas novas salas de aula, dois banheiros, lavanderia e almoxarifado. A EMEB Avencal São Sebastião conta atualmente com 206 alunos do 1º ao 9º ano.

Ensino de qualidade sem distinção

Segundo o Prefeito Emerson Maas, a administração municipal está valorizando a Educação de Mafra, dotando as escolas da rede municipal com infraestrutura necessária para que os alunos tenham melhores condições de estudo. Além das reformas e ampliações, ele anunciou a entrega das apostilas do sistema de ensino para os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, e dos uniformes e material escolar para todos os alunos das escolas do município. “O Futuro de nossa Mafra está nas mãos das nossas crianças e por isso queremos que eles tenham a melhor preparação possível, sem distinção entre escolas ou estudantes. Assim nossa cidade poderá crescer ainda mais, se desenvolver e se tornar a melhor cidade para se viver”, declarou.

A Vice-prefeita, Celina Dittrich Vieira afirmou ter ficado muito feliz em ver mais uma obra em escola sendo entregue, pois, “os estudantes e professores têm que ter um espaço minimamente adequado para desenvolver as suas potencialidades. E isso vem sendo feito desde o início da gestão, sendo uma constante, o que muito me orgulha”, declarou. Destacou que “estão todos de parabéns” pela nova obra entregue à escola.

Motivo de orgulho e comemoração

A Secretária de Educação, Jamine Henning salientou a alegria de ver o resultado de um trabalho há muito esperado. Ela parabenizou os alunos e os professores pelos resultados obtidos na Olimpíada Brasileira de Matemática e disse sentir-se orgulhosa. Sobre o novo espaço inaugurado, disse ser mais um motivo de alegria e comemoração. “Nós queremos sempre o melhor para nossas crianças e essa entrega acontece hoje graças a ação do prefeito, que levantou a bandeira da Educação, para que todos recebam o melhor ensino”, declarou.

Os Vereadores Vadecir Munhoz e Dircelene Dittrich Pinto parabenizaram a comunidade, os professores e os alunos pelas reformas e novas construções. Destacaram a gestão, que está sempre prestigiando a Educação. “Daqui sairão os futuros médicos, engenheiros, professores”, afirmou Valdecir. E a Vereadora Dircelene acrescentou: “Éramos sabedores da necessidade da escola e do olhar atento do Executivo pela Educação, tanto na cidade como no interior”.

Ambiente mais seguro e confortável

A coordenadora pedagógica Adriana Schifler Peschel expressou a gratidão a toda equipe da Prefeitura de Mafra, pela conclusão da obra na escola, esperada sendo solicitada há 10 anos e somente atendida nesta gestão. “A nova estrutura proporcionará um ambiente mais seguro, confortável e propício ao aprendizado de nossos alunos”, declarou. Em nome de toda equipe escolar ela agradeceu o investimento realizado, “que demonstra um compromisso significativo com a Educação e com o bem estar das futuras gerações”, finalizou.