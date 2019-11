Região turística Caminhos do Contestado será lançada nesta terça-feira

Esta semana marca um importante passo para o fortalecimento do turismo e cultura da região. A Associação dos Municípios do Planalto Norte (Amplanorte) lançará oficialmente nesta terça-feira (12) a Região Turística Caminhos do Contestado.

A nova região – que já foi incluída pelo Ministério do Turismo no Mapa do Turismo Brasileiro (2019-2021) – conta com 13 municípios, sendo: Mafra, Itaiópolis, Porto União, Major Vieira, Canoinhas, Papanduva, Monte Castelo, Timbó Grande, Três Barras, Irineópolis, Bela Vista do Toldo, Matos Costa e Calmon.

Os municípios que fazem parte do Roteiro Turístico têm muitas histórias em comum. Eles foram palco de eventos como: Tropeirismo e a Guerra do Contestado, esses eventos, moldaram sua identidade, através do mosaico formado por diferentes etnias com suas culturas, gastronomia e arquitetura.

A presidente do IGR Caminhos do Contestado, Viviane Bueno, demonstrou interesse na expansão da região “Hoje estamos iniciando essa nova região com 13 municípios e queremos chegar entre 20 e 25 municípios, que é o objetivo desta nova IGR Caminhos do Contestado”.

Para Viviane mesmo com as dificuldades que o território passou em sua formação histórica, ele apresenta uma cultura muito rica, a presidente ainda enalteceu o povo local “A região sofreu muito com a guerra do contestado e a divisão de território, mesmo assim, tem um povo trabalhador, pessoas que tem uma história muito bonita e uma cultura a ser preservada (a gastronomia, os costumes, saberes, fazeres) e agora está na hora de consolidar a cultura e o turismo na nossa região”.

A Amplanorte entende que a região apresenta grande diversidade cultural, histórica e natural, tendo potencial turístico elevado. Para o Presidente da Amplanorte, Orildo Severginini, o trabalho futuro será pelo fortalecimento da região enquanto destino turístico.