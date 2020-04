Regional da Saúde de Mafra recebe mais 7 mil doses de vacina contra a gripe

Na quinta-feira (16) começou a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe, onde além dos idosos e trabalhadores da saúde que ainda não foram vacinados, também vão receber a vacina: caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários; profissionais das forças de segurança e salvamento; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; povos indígenas; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; e população privada de liberdade.

A Secretaria de Estado da Saúde já enviou mais de 140 mil doses, que foram recebidas do Ministério da Saúde, para as regionais de Florianópolis, Tubarão, Itajaí, Joinville, São Miguel do Oeste, Xanxerê, Chapecó, Mafra, Jaraguá do Sul, Concórdia Joaçaba, Videira, Araranguá, Criciúma, Blumenau, Lages e Rio do Sul.

A Regional da Saúde de Mafra recebeu 7.150 doses que serão distribuídas nos municípios da região.

A campanha nacional de vacinação contra a vai até o dia 22 de maio, sendo que o dia “D” de mobilização nacional será no dia 9 de maio (sábado).

Ao todo, Santa Catarina já recebeu 1.169.200 doses. Lembrando que está vacina não imuniza contra o coronavírus.

Distribuição das doses por regional de saúde:

Mafra: 7.150

Xanxerê: 3.500

Videira: 5.500

Concórdia: 2.450

Rio do Sul: 5.700

São Miguel do Oeste: 3.800

Araranguá: 4.100

Itajaí: 14.200

Joaçaba: 3.400

Blumenau: 14.750

Chapecó: 8.400

Criciúma: 8.450

Joinville: 16.050

Tubarão: 9.800

Lages: 6.700

Jaraguá do Sul: 4.600

Florianópolis: 21.450