Reitora da UnC anuncia criação da Escola de Medicina

Os docentes do curso de Medicina da UnC estiveram reunidos para Capacitação Pedagógica 2020, na noite desta quinta-feira 13, na Escola de Medicina.

A oficina contou com a socialização de temas pedagógicos e planejamento das ações do novo semestre letivo que inicia nesta segunda,17, ministrada pelo pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão, Gabriel Bonetto Bampi.

A abertura da capacitação foi realizada pela reitora Solange Sprandel da Silva, que destacou o cenário e as perspectivas do curso de medicina. “Estamos focados na excelência e na busca constante pela melhoria dos processos de ensino e aprendizagem”, destacou.

Na ocasião, a professora Solange apresentou a nova estrutura acadêmica da Universidade com a criação da Escola de Medicina, constituída de direção administrativa, coordenação de curso, colegiado de curso, núcleo docente estruturante, secretaria acadêmica e apoio técnico. Foi convidado para assumir a direção administrativa, o professor Robson Hugo Henning, que conta com mais de 20 anos de experiência na carreira docente e terá como proposta executar as ações para o desenvolvimento das atividades inerentes à gestão administrativa e acadêmica.

Nesta última semana, os professores também estiveram em capacitação, visitando os Laboratórios de Habilidades e Simulação de Baixa, Média e Alta Fidelidade da Universidade Positivo e Faculdade Pequeno Príncipe, em Curitiba. O objetivo foi potencializar o uso de simulação clínica no curso de medicina da UnC.