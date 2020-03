O Restaurante Vitorino informa que a partir de amanhã 19/03, não estará aberto para atendimento ao público, atendendo ao decreto 515 do Governo do Estado de Santa Catarina. Sendo assim, estará atendendo apenas pelo Delivery. Você pode fazer seu pedido das seguintes formas: WhatsApp (47) 98847-8289 telefone fixo (47) 3641-7799 aplicativo Delivery Much.