Restaurante Vitorino terá a Noite Mexicana no dia 09 de julho

O Restaurante Vitorino terá mais uma Noite Mexicana no dia 09 de julho. Aprecie os clássicos da culinária mexicana em uma noite especial. Diversas tortilhas, tacos, nachos, flauta vera cruz, burritos, quesadilhas entre outros pratos! 🌮🌵🌶️ Toda a noite por apenas R$ 65,00.

O restaurante Vitorino fica localizado na Rua Vitorino Bacelar, nº 79, no Centro de Mafra. As vagas são limitadas. Faça a sua reserva: 47 9 8497-5002 / 3641-7799.

Recentemente o Restaurante Vitorino conquistou o Prêmio Travellers Choice 2020, do TripAdvisor. Com isso, o restaurante está entre os mais bem avaliados do Brasil. A conquista é resultado da qualidade que o restaurante mantém no atendimento e no cardápio.

Na região o Restaurante Vitorino e mais um restaurante da cidade de São Bento do Sul são os únicos a conquistar o prêmio. Em Mafra, o Vitorino é o melhor avaliado entre os 37 restaurantes da cidade.

Situado em anexo ao Hotel Emacite Flex e aberto a todo o público, o Restaurante Vitorino possui espaço climatizado, com acessibilidade, jardim de inverno e toques de iluminação moderna ambiente confortável para suas refeições.

Da combinação perfeita de ingredientes às particularidades da decoração, o Restaurante Vitorino nasceu do anseio de levar o melhor da gastronomia italiana, aliada a proposta de gastronomia saudável; conceito que é levado em consideração desde a escolha dos ingredientes, preparação, até chegar à mesa do cliente, tudo para garantir uma refeição saborosa, leve e saudável.

O cardápio completo pode ser conferido no site do restaurante: www.restaurantevitorino.com.br

O Vitorino está funcionando normalmente, tanto para consumo no local, quanto para Delivery. Sempre prezando pelo bem estar do cliente, seguindo todas as orientações das autoridades sanitárias.

O restaurante fica localizado na Rua Vitorino Bacelar, nº 79, no Centro de Mafra. Faça o seu pedido pelo telefone (47) 3641-7799.

