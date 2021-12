Resultado final do concurso público da Educação de Mafra já está disponível

Já está disponível no site oficial da Prefeitura de Mafra o resultado final do concurso público 01/2020 da Secretaria Municipal de Educação. O resultado foi homologado por meio do decreto nº 4726, de 30 de novembro de 2021. Professores de diferentes disciplinas, profissionais de educação infantil e monitores podem consultar as listagens.

Acesse

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O edital, bem como o resultado final pode ser acessado AQUI. E o Decreto nº 4726, além de constar no site da prefeitura, também está disponível na edição do dia 03 de dezembro do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC).

Mais informações sobre o edital e resultados podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação pelo telefone: 47 3645-0735.