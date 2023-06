Reunião define futuro das obras rodoviárias para Mafra e região

Membros da ACIM, FASISC, Câmara de Vereadores, Prefeitura de Mafra, DNIT e das demais prefeituras e órgãos municipais de cidades vizinhas marcaram presença para tratar sobre as futuras ações que atingem diretamente o tráfego rodoviário

A necessidade em tratar sobre as obras emergenciais de recuperação da rodovia federal BR-280 foi a pauta da reunião que aconteceu na noite da última terça-feira, 30, na Associação Empresarial de Mafra (ACIM).

Na ocasião membros da ACIM, Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FASISC), Câmara de Vereadores, Prefeitura de Mafra e das demais prefeituras e órgãos municipais de cidades vizinhas compareceram para ouvir do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) sobre ações de manutenção da rodovia.

Perspectivas

O superintendente regional do DNIT de Santa Catarina, Alysson Rodrigo de Andrade, abriu a apresentação relatando as ações do departamento em 2023 e as futuras para 2024. De acordo com ele, há uma boa perspectiva de recursos para manutenção de contratos (CREMA – Contratos de Restauração e Manutenção) com soluções mais efetivas na BR-280/SC.

Dentre os empreendimentos rodoviários, destacam-se, além da duplicação da BR-280 -trecho entre São Francisco do Sul e Jaraguá do Sul; ampliação de capacidade da BR-163 – São Miguel do Oeste – Dionísio Cerqueira; duplicação da BR-470 – Navegantes – Indaial; implantação da BR-285 – Timbé do Sul – divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Melhoramentos para Mafra

As ações que envolvem diretamente o município de Mafra são quanto à implantação de interseções nas localidade de Bela Vista do Sul, Butiá do Braz e São Lourenço. Também, a construção de terceira faixa, abrangendo 7,44km de rodovia em Mafra.

BR-280/SC

Para esta rodovia a proposta do DNIT contempla dois lotes para a duplicação da rodovia, que está sendo executada em pavimento flexível e a construção de pistas novas, ruas laterais, restauração da pista existente e o contorno de Jaraguá do Sul, 18 novas OAEs (Obras de Arte Especiais), incluindo dois túneis em pararelo (total de 2.110 metros de extensão), em pavimento rígido, para transposição do Morro do Vieira. O outro lote, além do pavimento e pistas novas,ruas laterais, restauração da pista existente, 7 novas OAEs, sendo duas passarelas, duas pontes, dois acessos e uma passagem inferior.

No momento, segundo as explicações, está acontecendo a continuidade das ações de desapropriação na parte inicial do contorno de SES, revisões de projeto em fase de obras em análise.

Necessidade de Obras

O prefeito Emerson Maas, destacou a importância da necessidade da execução de várias obras para o município, como a construção de terceiras faixas nas rodovias que cruzam o município (entroncamento de rodovias). “Somos o terceiro município maior em arrecadação de Santa Catarina. Em nossas rodovias há o tráfego diário de um grande número de veículos, seja de transporte ou passeio. Necessitamos de estradas adequadas ao fluxo e os investimentos em manutenção e melhorias são extremamente necessários, tanto para movimentar a economia, como garantir a segurança de quem trafega nas estradas”, concluiu o prefeito, desejando um bom trabalho ao DNIT em mais estas empreitadas.