Reunião pública apresenta resultados do plano de trabalho da empresa que realiza a coleta orgânica e seletiva do município

Compartilhar no Facebook

A Administração Municipal de Mafra realizou na noite de terça-feira, dia 18, reunião pública na Amplanorte, para apresentação do Plano de Trabalho da atual gestora do aterro sanitário, empresa que realiza a coleta orgânica e seletiva do município. Participaram da reunião o prefeito Emerson Maas e a vice-prefeita, Celina Dittrich Vieira, secretários municipais, vereadores, representantes de entidades locais e população em geral.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na ocasião os representantes da empresa apresentaram as ações que já estão sendo realizadas dentro do plano de trabalho proposto, por ocasião da renovação do contrato com o município.

Participação da sociedade

O Prefeito agradeceu a presença de todos e explicou a importância da participação popular.“Com a sociedade participando é mais fácil tomarmos decisões mais acertadas”, afirmou. Destacou que “aos poucos, os trabalhos vão evoluindo e com esse novo contrato já se evoluiu muito, referindo- se aos benefícios conseguidos, como a redução da tarifa de lixo paga anualmente pela população, em 2024, além dos projetos de melhorias em relação à coleta de recicláveis no município”. Disse que como foi feita uma reunião pública para iniciar os trabalhos com a empresa, “nada mais justo que realizar outra reunião para explicar sobre os resultados obtidos”.

A população participou e apresentou questionamentos como a preocupação em relação à preservação das águas da represa do São Lourenço e ao patrimônio Municipal, o Parque do Passo, com sua fauna e flora. Os questionamentos foram devidamente respondidos pelos representantes da empresa.