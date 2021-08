Rio do Cedro e Avencal do Saltinho receberam a visita do prefeito e da vice-prefeita de Mafra

A fim de acompanhar de perto os serviços realizados no interior do município, na última quinta-feira (19), o prefeito Emerson Maas e a vice-prefeita Celina Dittrich Vieira, estiveram nas localidades de Rio do Cedro e Avencal do Saltinho.

A vice-prefeita foi acompanhar o início dos trabalhos de reforma da ponte, do rio da ponte, em parceria com o município de Papanduva. Em Avencal do Saltinho o Executivo acompanhou o treinamento que a empresa Belagrícola ministrou curso para agricultores sobre migrar do cultivo de fumo para cultivo de produtos da agricultura familiar. Para o prefeito, “esta proximidade com as comunidades do interior colabora para uma gestão compartilhada com foco no atendimento das solicitações das comunidades locais”.

Ouvidoria mais próxima

Vale destacar que a Ouvidoria Municipal percorre periodicamente as localidades do interior, ouvindo a população, por meio das associações comunitárias e conversas com os moradores. Para entrar em contato o cidadão pode ligar para 47 3641-4067, ou pelo e-mail ouvidoria@mafra.sc.gov.br ou ainda pelo site oficial no link Ouvidoria.

