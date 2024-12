Rota Encantos do Planalto Norte lança caderno de experiências turísticas

A Rota Encantos do Planalto Norte lançou, através de um trabalho do Sebrae SC, o seu Caderno de Experiências. Trata-se de um guia completo, com 12 experiências turísticas autênticas que celebram a cultura e a história da região.

O lançamento foi realizado entre os dias 25 e 28 de novembro, com eventos especiais em sete municípios: Canoinhas, Três Barras, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Itaiópolis e Mafra.

O Caderno de Experiências é fruto de um projeto realizado ao longo de 2024, que atendeu 120 empreendimentos e contemplou a atualização de 20 roteiros turísticos, além de consultorias e capacitações para o desenvolvimento de experiências turísticas inovadoras. O material pode ser visualizado e baixado nas redes sociais @encantosdoplanaltonorte.

As experiências apresentadas no Caderno foram cuidadosamente selecionadas para oferecer aos visitantes a oportunidade de vivenciar o melhor do Planalto Norte, desde a exuberante natureza até a rica gastronomia local. Os visitantes poderão desfrutar de atividades como colheita de morangos, piqueniques ao ar livre, degustação de produtos coloniais e muito mais.

“Mais do que um simples guia de experiências, o Caderno é o início de uma jornada para impulsionar o turismo na região, atraindo visitantes e promovendo o desenvolvimento local”, afirma Milena Zimermann, gestora do projeto no Sebrae Santa Catarina.

A iniciativa é do Sebrae Santa Catarina e da IGR Caminhos do Contestado, em parceria com as Secretarias de Cultura e Turismo dos municípios participantes. O projeto tem como objetivo principal promover o turismo na Rota Encantos do Planalto Norte, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região.