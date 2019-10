Rotary Club apresenta o funcionamento do estacionamento rotativo em Mafra

Na tarde desta terça-feira (22) o Rotary Club Riomafra promoveu uma coletiva de imprensa para detalhar e explicar o funcionamento do estacionamento rotativo, o Rota Parking, nas ruas centrais de Mafra. Ao todo serão 18 ruas – um total de 1660 vagas para automóveis e 80 para motocicletas – com o sistema de estacionamento rotativo.

O Rota Parking será operacionalizado pela empresa TECGold de São Paulo, com experiência na área e atuando em cidades como Manaus e Vitória, assim como no estacionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo que possuí mais de 900 vagas.

Em Mafra o controle do estacionamento rotativo será totalmente digital, por ticket eletrônico, não haverá papel e nem parquímetro, será feito através de um aplicativo – que em breve estará disponível – onde os usuários poderão adquirir créditos. Terá ainda pontos de venda no comércio local e monitores a cada 80 vagas para auxiliar os usuários. Serão os monitores que irão controlar o tempo de cada veículo e/ou moto estacionado.

O valor da tarifa será de R$ 2,00 à hora para automóveis e R$ 1,00 para motocicletas. O tempo máximo para um veículo ficar estacionado será de 2 horas. Terá ainda a tarifa para meia hora de estacionamento, ao custo de R$ 1,00 para automóveis e R$ 0,50 para motos. Durante o período contratado o usuário poderá estacionar em qualquer lugar mapeado pelo Rota Parking.

Com previsão de implantação para o fim do mês de novembro o Rota Parking funcionará de segunda a sexta das 9 horas às 18 horas e nos sábados das 9 horas às 12 horas.

Haverá vagas de estacionamento especiais – 2% para portadores de deficiência e 5% para os idosos. Carros oficiais e de serviços públicos serão isentos.

Será permitida a parada para embarque e desembarque desde que o tempo não ultrapasse cinco minutos. As farmácias terão direito a uma vaga com tolerância de 15 minutos com o pisca alerta ligado.

Veículos ou motos que forem flagrados com o tempo do estacionamento vencido, estacionados fora da vaga, ou sem o ticket serão notificados através do aviso de irregularidade e terão que proceder a regularização nos pontos de venda devidamente identificados ou na administração em até uma hora recolhendo a tarifa no valor de dois créditos, após esse período, em até 24 horas o recolhimento será de 10 créditos. Caso não seja efetuado o recolhimento o usuários poderá ser multado pelas autoridades de trânsito.

A sede do Rota Parking será entre o centro e o alto de Mafra, em um ponto de fácil acesso. O local será a sede administrativa e terá a função de central de relacionamento com o usuário, para regulamentação de notificações, dentre outras funções. Em breve o endereço será divulgado.

Ao todos serão geradas 25 vagas de empregos disponibilizadas entre auxiliares administrativos, supervisores e monitores. Interessados podem encaminhar os currículos até esta quinta-feira, dia 24, para o e-mail: rotativomafra@outlook.com.

Durante a coletiva o Rotary Riomafra explicou que a permissão do estacionamento rotativo será da forma onerosa, o clube de serviço terá que repassar 12% da receita bruta para o município e ficará com 9% que será totalmente aplicado em projetos de entidades sociais de Mafra.

RUAS QUE TERÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVOÂ

Rua Vitorino Bacelar até a esquina com a Rua Getúlio Vargas;

Entorno da Praça Hercílio Luz;

Entorno da antiga Prefeitura e da Praça Flávio Tavares;

Av. Pref. Frederico Heyse;

Toda a Rua Felipe Schmidt;

Rua Mathias Piechnick Рda Pra̤a Guilherme Abry (Pra̤a dos Bancos) at̩ esquina com Rua Pereira Oliveira;

Rua Marechal Floriano Peixoto Рdo Largo Alfredo Herbst at̩ a esquina com a Rua Governador Jorge Lacerda;

Rua Siqueira Campos – da Praça Lauro Müller até a esquina com a Rua Brasílio C. de Oliveira;

Rua Tenente Ary Rauen – da Praça Lauro Müller até a esquina com a Rua Vereador Eurípio Rauen;

Av. Presidente Nereu Ramos – da Praça Lauro Müller até a esquina com a Rua Brasílio C. de Oliveira;

Toda a Rua Julia Gonçalves;

Rua Maria Espírito Santo – da esquina com a Rua Felipe Scmidth até a esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto;

Rua Marechal Deodoro Рda esquina com a avenida Frederico Heyse at̩ a esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto;

Praça Lauro Müller na continuação das ruas Tenente Ary Rauen e Campos Sales;

Rua Pereira Oliveira Рda esquina da Av. Pref. Frederico Heyse at̩ esquina da Rua Marechal Floriano Peixoto;

Av. Cel. José Severiano Maia – da Praça do Expedicionário até a esquina com a Rua 19 de Janeiro;

Rua Pereira Oliveira Рda esquina com a Av. Frederico Heyse at̩ a esquina com a Av. Marechal Floriano Peixoto;

Rua Gabriel Dequech Рda esquina da Av. Pref. Frederico Heyse at̩ a esquina com a Rua Felipe Schmidt.