Rotina de atendimento no Caps I de Mafra muda com a quarentena

O atendimento dos pacientes do Caps I Casa Azul de Mafra sofreu algumas alterações, devido à situação do município em relação à prevenção da contaminação pela Covid-19. Os pacientes das oficinas e os atendimentos individuais estão sendo feitos por telefone semanalmente. Já situações de urgência em saúde mental são feitas com atendimento presencial, conforme orientações do Ministério da Saúde e da Coordenação Estadual de Saúde Mental.

ORIENTAÇÕES

Os pacientes que tinham consulta marcada podem ir ao Caps buscar suas receitas e, caso não estejam se sentindo bem, serão atendidos pelo médico que está na unidade.

O Caps também está auxiliando os profissionais da UPA de Mafra em ações de saúde mental no local de trabalho e na Sala de Informações Covid-19, além das atividades internas.

ATIVIDADES

De acordo com a coordenadora do Caps, enfermeira Adriana Moro, vão ser enviadas atividades por whats app e um kit para os pacientes das oficinas terapêuticas poderem fazer em casa arteterapia. “As atividades estão sendo desenvolvidas pela pedagoga e arteterapeuta Camille, arteterapeuta e naturóloga Helen, terapeuta ocupacional Saulo, musicoterapeuta Thabata e demais profissionais da equipe, a fim de organização dos kits e distribuição sem risco de contaminação”, explicou.

O kit será composto por um caderno, materiais para pintura, lápis, cola, borracha, papel crepom e uma oficina de imaginação criativa. Cada paciente receberá um kit próprio de acordo com suas necessidades e Projeto Terapêutico. Aulas gravadas serão enviadas via Whatsapp para aqueles que tem telefone, assim como atividades de musicoterapia. A coordenadora destacou ainda que “todos os kits estão sendo preparados e higienizados para posterior entrega”.

ENTRE EM CONTATO

O Caps atende das 7 à s 17 horas, de segunda à sexta-feira. O telefone/whatsapp é (47) 9 8402-7456. O endereço é Rua Dr. José Boiteux, 1138 – Vila Ivete.