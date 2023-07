Rua 7 de Setembro será mais uma opção de ligação para o bairro Jardim América

Enquanto o interior recebe quantidades de pedras há muito tempo esperadas, na cidade as pavimentações são o destaque. Nos últimos dois dias, a Prefeitura de Mafra está realizando por meio das Secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano, o recape asfáltico de 4 quadras da rua 7 de Setembro, dos fundos da Rodoviária até a rua 1º de Janeiro e de parte da Ptolomeu de Assis Brasil, para correção das ondulações.

Os trabalhos fazem parte de um projeto maior, que prevê a abertura de mais um acesso para ao bairro Jardim América, por trás da rodoviária, ligando-a à Avenida Coronel José Severiano Maia e auxiliando no escoamento do trânsito sentido bairro ou BR 116. As alterações de abertura da via 7 de Setembro acontecerão na sequência, após conclusão das pavimentações.