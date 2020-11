Rua Dom Pedro II passará a ser mão única na próxima semana

Compartilhar no Facebook

O Departamento de Trânsito da Prefeitura de Mafra informa que a Rua Dom Pedro II, nos fundos do Hospital São Vicente de Paulo, passará a ser mão única entre a Avenida Coronel José Severiano Maia e a Rua Vitor Konder, com o objetivo de otimizar o acesso de ambulâncias, bem como de veículos com pacientes.

Motorista: respeite a sinalização

A alteração da sinalização será realizada na próxima segunda-feira, 09 de novembro, com o sentido de mão única tornando-se obrigatório a partir de terça-feira. Durante esses dias, é prudencial a atenção à nova sinalização para o bom fluxo de veículos no local.

