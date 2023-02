Rua Germano Neundorf está sendo preparada para receber pavimentação asfáltica

Drenagem e terraplanagem já estão sendo feitas em toda extensão da via. Valor investido na obra é de cerca de R$ 8 milhões

A semana começou com muito trabalho para a equipe de Obras da Prefeitura de Mafra. Na segunda-feira, 06, começaram os serviços de drenagem e terraplanagem na Rua Germano Neundorf, entre a EEB Professora Maria Paula Feres, na Vila Nova, até o início do asfalto no São Lourenço.

Semanas antes, a Ouvidoria de Mafra visitou os moradores do local, explicando a importância da mudança de cercas, para alargamento da via, e posterior readequação.

Início

A Germano Neundorf está sendo preparada para receber pavimentação asfáltica em CBUQ. Haverá sinalização horizontal composta de faixas de trânsito, faixa de pedestre, linha de bordo, pintura de meio fio e pintura das lombadas e sinalização vertical – placa de pare, duplo sentido de circulação, velocidade máxima permitida, identificação de rua, placa de passagem sinalizada de pedestres, placa de lombada ou saliência.

O valor total da obra é de R$ 8.395.966,02 conforme consta no processo licitatório nº 228/2022 – Edital de concorrência pública nº 004/2022.

Para o prefeito Emerson Maas, a pavimentação desta via visa garantir a trafegabilidade em qualquer época do ano e condições climáticas como estiagem ou períodos muito chuvosos, e proporcionar aos motoristas mais conforto no rolamento e segurança. “Antes do asfalto a via está sendo preparada com obras de infraestrutura e drenagem. Todo esse serviço vai garantir que as águas das chuvas serão escoadas de forma correta, evitando transtornos aos motoristas e maior durabilidade ao pavimento”, explicou o prefeito.

Trânsito

As obras de infraestrutura na via irão causar transtornos temporário em relação ao trânsito do local. Portanto, pede-se aos motoristas que redobrem a atenção ao transitarem pela Germano Neundorf e optem pelo desvio que sai na altura da Frilux, no São Lourenço.