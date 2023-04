Ruas da cidade e dos bairros recebem atenção diária da Prefeitura de Mafra

Em Mafra, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos está atuando diariamente na manutenção das ruas dos bairros e do centro da cidade. São serviços de patrolamento de ruas, empedramento de trechos mais críticos, pavimentação, correção de tapa buracos, revitalização de lajotas e ainda obras de tubulação. Na semana de 17 a 24 de abril foram realizadas as seguintes manutenções, contemplando as ruas:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Patrolamento e empedramento na Rua Servidor José Kalisk, no Imbuial, Rua Pioneiro João Mateus Leik, na Vila Nova e Rua Pastor Jaír Ditrich, na Vila Ivete. Foi pavimentada a Rua Industrial Oldair Fanderuf, no Centro II Alto de Mafra e realizadas obras de tapa buracos nas ruas Castro Alves e Independência, no Centro I Baixada; na Sete de Setembro e Rui Barbosa, na Vila Buenos Aires e Rua Protógenes Vieira, na Vila Ferroviária. Além dessas, a Rua Sete de Setembro, na Vila Buenos Aires recebeu obras de tubulação e a Rua Quinze de Novembro, no Centro I Baixada, teve parte das lajotas revitalizadas.

O Prefeito Emerson Maas destacou que ainda há muito trabalho a ser realizado para levar as melhorias necessárias e merecidas para a população. “Estamos trabalhando com rapidez e eficiência, de forma diária e contínua, para que possamos atender a toda demanda verificada”, afirmou.