Ruas do Jardim América serão interditadas para pavimentação nesta quinta-feira

Amanhã, dia 25, mais algumas ruas do Jardim América serão interditadas para pavimentação e recapeamento asfáltico. A rua João Maria do Vale será pavimentada, da altura da Ovande Pereira do Amaral até a Germano Evers, a qual irá receber recape, assim como as travessas Teixeira de Freitas e Avenida Antonio Procopiak.

Atenção redobrada

Os motoristas devem ficar atentos ao trânsito no bairro, pois o acesso à rua João Batista Pigatto pela João Maria do Valle estará comprometido devido às obras de recapeamento. O tráfego será liberado somente após a conclusão das obras, portanto pede-se à população que respeite a sinalização e utilize vias alternativas.

Os serviços realizados pela Prefeitura de Mafra são para melhorar a qualidade das ruas e dar mais fluidez ao trânsito no Jardim América.