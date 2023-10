Ruas interditadas pela enchente em Mafra

Compartilhar no Facebook

Com o rio Negro chegando a 10,381 metros às 14 horas do dia 10 de outubro, aumentaram as ruas interditadas na cidade. São elas:

•  Avenida Coronel José Severiano Maia, nos Correios;

• Rua Marechal Floriano Peixoto nos Correios;

• Rua São João Maria;

• Rua Jorge Sabatke;

• Rua José Boiteux no MIG  e na entrada da Vila das Flores;

• Rua Independência;

• Rua Annies Gualberto, próximo à Rodoviária

A Defesa Civil de Mafra alerta para que evitem transitar por essas vias e busquem rotas alternativas.