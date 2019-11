Sábado é dia de cuidar da saúde! Participe do “Saúde na Praça”

Neste sábado, dia 9 de novembro, acontece a 9ª edição do “Saúde na Praça”. O evento é uma ação da Secretaria Municipal de Saúde de Mafra em parceria com o CEDUP, com alunos do curso técnico em enfermagem, e também da UnC, por meio dos alunos de enfermagem e medicina.

Sua saúde em primeiro lugar

Aproveitar o sábado para deixar as contas e a saúde em dia já é rotina do cidadão mafrense e, neste fim de semana, a ação vem para mais uma edição de sucesso. Durante a ação estarão disponíveis os serviços de vacinação, especialmente com a oferta da Vacina VTV (Tríplice Viral), que previne contra sarampo, caxumba e rubéola.

Também serão ofertados os serviços de aferição de pressão arterial e testes rápidos para diagnóstico de Hepatite B, Hepatite C, HIV e Sífilis. A ação contará também com a equipe de saúde bucal e diversas outras ações de orientação em saúde. Vale lembrar que, para o cidadão ser atendido, é importante que leve junto a sua carteirinha de vacinação e o cartão do SUS.

Agende-se:

Projeto Saúde na Praça

Data: 09 de novembro (sábado)

Local: Praça Desembargador Guilherme Luiz Abry (Praça dos Bancos)

Horário: das 8 às 12 horas

Evento gratuito e aberto ao público