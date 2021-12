Sábado será o segundo dia da campanha “Natal Seguro” em Mafra

Compartilhar no Facebook

No dia 18 de dezembro, próximo sábado, a Prefeitura de Mafra realizará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, o segundo dia da Campanha “Natal Seguro”. Será das 9 às 16 horas, com concentração na Praça Desembargador Guilherme Abry, conhecida como Praça dos Bancos, mas com a vacinação acontecendo na Policlínica Municipal (próxima à Praça) devido ao intenso calor.

A Campanha Natal Seguro consiste na oferta de vacinas contra Covid-19, para diversas faixas etárias, como forma de dar uma opção a mais para que as pessoas possam tomar as vacinas de forma mais ágil e rápida, inclusive durante os momentos dedicados às compras de Natal.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Vacinação dia 18 de dezembro

Dose Reforço – No dia 18 de dezembro serão vacinadas com a dose de reforço, as pessoas acima de 18 anos que já tomaram a 1ª e 2ª dose contra COVID (esquema completo) até o dia 22 de julho.

2ª Dose – Também serão vacinadas com a 2ª dose, as pessoas que tomaram a 1ª dose da Pfizer até o dia 23 de outubro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -