Sábado têm feira de atrações e serviços “Cuidado em Liberdade” em homenagem ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial

Venha conhecer os trabalhos desenvolvidos pelos CAPS de Mafra e região em uma manhã repleta de apresentações artísticas, exposição e venda de artesanatos, aulão de zumba, apresentação da fanfarra do Colégio Barão de Antonina de Mafra e muito mais. O evento também contará com profissionais da Secretaria Municipal de Saúde realizando atendimentos de saúde, juntamente com acadêmicos e voluntários.

LUTA ANTIMANICOMIAL

Segundo o Conselho Federal de Psicologia – CRP, em 2019 comemoram-se 32 anos da luta contra os manicômios. Voltando à história, em dezembro de 1987, trabalhadores da saúde mental reunidos na cidade de Bauru (SP) redigiram o manifesto que marcou o início da Luta Antimanicomial no Brasil e representa um marco no combate ao estigma e à exclusão de pessoas em sofrimento psíquico grave. Com o lema “Por uma sociedade sem manicômios”, o congresso discutiu as formas de cuidado com os que apresentam sofrimento mental grave e representou um marco histórico do Movimento da Luta Antimanicomial, inaugurando nova trajetória da reforma psiquiátrica brasileira.

Então não fique de fora: venha conhecer de perto como é realizado o cuidado em liberdade de pessoas com doenças mentais em nossa cidade e região.