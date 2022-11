Sábado terá a II Feira Municipal Jovens Empreendedores

Compartilhar no Facebook

Escolas municipais e estaduais do Ensino Fundamental de Mafra fazem parceria para demonstrar as habilidades despertadas na área do empreendedorismo e realizam neste sábado, dia 19 de novembro, das 9 às 12 horas, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, a II Feira Municipal Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEPP.

Na feira haverá apresentação dos projetos elaborados nas escolas durante todo o ano de desenvolvimento do Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEPP, além disso, será apresentado o projeto da horta medicinal que valoriza o conhecimento dos avós e, Mostra Maker que aconteceu durante o ano no contraturno das escolas, para contribuir com reforço nas disciplinas de Português e Matemática. Meio dia haverá a premiação para a escola que mais se destacou na feira.

Exposição e comercialização

“O Prêmio JEPP 2021 foi conquistado pela Escola Campo da Lança que levou para casa o super troféu transitório. Vamos ver se continuam com o mérito ou o troféu ficará esse ano com outra escola”, informou a Secretária Jamine Emannuelle Henning.

A Realização é da Prefeitura de Mafra por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, com apoio do SEBRAE-SC. Toda população está convidada a prestigiar, a conhecer e a incentivar o trabalho desenvolvido pelos alunos mafrenses. Além de exposição dos trabalhos, haverá comercialização dos produtos criados pelos pequenos empreendedores, especialmente para a feira.