Sacola “Viajante do Saber” incentiva a leitura compartilhada em Mafra

Com o objetivo de incentivar o gosto pela leitura, envolvendo estudantes e famílias em um momento de compartilhar tempo e conhecimento, 21 alunos do 1° ano da EMEF São Lourenço desenvolveram, sob a orientação da Professora Maristela Moro Konopka, o projeto Sacola Viajante do Saber.

Pelo projeto, os estudantes levam livros para casa, utilizando de sacolas reutilizáveis, para realizar leitura compartilhada com ajuda dos familiares. Neste trabalho o estudante é incentivado a utilizar as diferentes formas de representação do que se lê relacionadas ao processo de alfabetização e letramento. Após a leitura, o aluno precisa registrar em um cabeçalho os dados do livro, como título, autor, personagem principal e seus dados de identificação e, na sequência, utilizando escrita e desenho, demonstra a parte da história que mais gostou, colorindo sua produção.

Círculo de Cultura

Segundo explicações da professora Maristela Moro Konopka quando o aluno retorna para escola, faz-se o círculo de cultura onde eles socializam e comparam semelhanças e diferenças de percepções da literatura, uma vez que podem levar livros iguais, que são oferecidos pelo Sistema SIM.

“Os livros literários do Sistema SIM são de grande valia para a proposta. Eles trazem atividades referentes à literatura que contribuem para a realização do Projeto”, explicou a professora.

Ela destacou como resultados positivos do projeto o fato dos alunos aprenderem a cuidar do material utilizado, como sacolas, livros e das atividades e ainda a socialização das informações contidas na literatura, observando detalhes e oralidade no reconto do livro.

Aprender juntos

Segundo Maristela, “a leitura é um mundo de encantamento e de aprendizagem e ler em família é compartilhar um tempo de qualidade e de aprender juntos, por isso é importante reconhecermos na ação da leitura compartilhada, as possibilidades de processos de aprendizagem de alfabetização e letramento”, finalizou.

A Professora contou com apoio da costureira Nilza Arbigaus e da artesã Ronilda Tertuliano Grossel para a confecção e aplicações das sacolas.

Este Projeto Merece Aplausos

