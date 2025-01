Saiba como consultar pela Internet as obras em andamento em Mafra

Entrou no ar na última quarta-feira, 15, uma nova ferramenta no site oficial da Prefeitura de Mafra. Junto ao menu “Transparência”, pode ser consultada “Obras em Andamento”, um link que traz a situação dos serviços como a descrição da obra, tipo, número do contrato, valor total contratado, data de início e previsão de término, progresso e situação. Além disso, aparece em um grande mapa a localização de todas as obras que estão acontecendo no município.

Detalhamento

Quem quiser saber mais detalhes da obra, basta “clicar” sobre ela – no descritivo – onde o usuário terá acesso ao mapa com localização específica da obra (endereço completo), valores, histórico, porcentagem do serviço realizado, fotos e demais informações. Todas essas especificidades podem ser acessadas também pelo QR code disponível na tela. O link é alimentado periodicamente e atualização de tabelas é feita conforme o andamento das obras e cadastramento de novas.

Para o prefeito Emerso Maas, esta nova ferramenta visa garantir uma gestão aberta, acessível e participativa. “A população pode acompanhar de perto a aplicação dos recursos públicos, fiscalizar a obra e saber sobre seu andamento. É uma maneira dos munícipes verem onde os recursos da Prefeitura estão sendo aplicados”, disse.

Sobre o link “Obras em Andamento”

Esta ferramenta faz parte do Programa de Gestão de Obras (CIGA Obras) destinado aos setores públicos de planejamento, acompanhamento e gestão de obras, para a elaboração e administração de projetos de arquitetura e engenharia. O município de Mafra é consorciado junto ao CIGA (Consórcio de Inovação na Gestão Pública), o qual disponibiliza este novo serviço. Acesse o link: Obras em Andamento AQUI.