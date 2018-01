Saiba como trabalhar no Observatório Social de Mafra

Compartilhar no Facebook

O Observatório Social (OS) de Mafra estará promovendo nos dias 22 e 23, segunda-feira e terça-feira, uma capacitação para os voluntários que pretendem trabalhar na instituição.

A capacitação tem a seguinte programação: como iniciar um OS, sistema OSB, Orientação Normativa, Carta de Identidade, Código de Conduta e Comissão Organizadora.

Para fazer a sua inscrição na capacitação encaminhe e-mail com os seus dados pessoais e telefone para oabmafra@gmail.com.

A Capacitação estará sendo transmitida na sede da OAB de Mafra, na rua Tiradentes, 55, sala 04, Edifício Belle Ville, Buenos Aires em Mafra para os interessados. Informações: (47) 3642-1852.

OBSERVATÓRIO SOCIAL

Os Observatórios Sociais são associações sem fins lucrativos, cujo objetivo é a fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos no âmbito municipal. Também promove ações de cidadania fiscal, conscientizando a população em relação a importância de pagar os tributos e de exigir a correta aplicação desses recursos. Além disso, há a produção de indicadores de eficiência da administração pública que permitem mensurar os trabalhos efetuados pela prefeitura e compará-los com as demais.