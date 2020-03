Sala de Informações COVID-19 está atendendo a população mafrense desde quarta-feira (18)

Com mais de 350 atendimentos (via telefone e WhatsApp) em dois dias de funcionamento, criação da sala é iniciativa pioneira no Estado

Com o objetivo de informar a população sobre as diretrizes que devem ser tomadas quanto à situação da COVID-19 (coronavírus), a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Saúde, colocou em funcionamento um espaço inédito: a Sala de Informações COVID-19 Mafra.

Com atendimento das 7h30 às 22 horas todos os dias da semana, o cidadão liga diretamente ou comunica-se via WhatsApp, onde é atendido por um atendente profissional da saúde, para responder às dúvidas quanto ao coronavírus, bem como, conforme relato do seu estado de saúde, ser direcionado para: a unidade de saúde mais próxima, manter-se em casa; se dirigir até a Unidade Especializada COVID-19 (espaço montado junto á UPA especializado para atendimento a casos suspeitos da doença). A Saúde de Mafra destaca que a sala não tem como objetivo diagnosticar a doença, e sim proporcionar apoio para o melhor fluxo no atendimento ao cidadão mafrense.

O prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, destaca a importância da sala de informações para o cidadão. “Temos cinco números de telefone à disposição. Peço que antes de sair de casa, a pessoa ligue, se informe, relate seus sintomas. O profissional de saúde vai dizer o que fazer. Também anotamos seus dados e caso este seja encaminhado a algum local, já temos todas as suas informações”, explicou. Vale destacar que, caso a pessoa seja encaminhada à Unidade Especializada COVID-19, terá todo suporte e uma equipe de saúde esperando para atendê-la, com todo o aparato necessário.

SALA EXCLUSIVA PARA MAFRA

A Sala de Informações tem recebido ligações de outros municípios da região e até de outras do Estado. “Infelizmente, por ser um serviço da Secretaria de Saúde de Mafra, e porque cada município ter procedimentos diferentes, as orientações são, em sua maioria, específicas para os cidadãos mafrenses, ainda que as orientações gerais sejam passadas a todas as ligações recebidas”, explicou o prefeito. A sala contabilizou em dois dias 375 de atendimentos.

SEGUINDO A LEI

O prefeito destaca ainda que Mafra está seguindo as diretrizes do Governo do Estado no que tange as medidas de enfrentamento à proliferação do coronavírus. “Seguimos o decreto de emergência do Estado, no qual pede o fechamento do comércio, a proibição do transporte coletivo (municipal, estadual e federal), de aglomerações, entre outras medidas. Mas destaco que o cidadão deve fazer sua parte: ficar em casa e caso sinta algum sintoma, primeiro deve entrar em contato com a sala de informações”.

SAÚDE INCANSÁVEL

Reduzir a circulação do vírus no município. Este é o objetivo principal da Secretaria de Saúde de Mafra. A secretária da pasta, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, disse que “a secretaria está procurando retardar a disseminação do vírus, mas que talvez tenhamos casos, mas que sejam os menores números possíveis”. Ela pede o engajamento da população neste momento seguindo medidas simples como: manter-se em casa; pensar na população idosa (com mais de 60 anos); nos adultos e jovens com comorbidades; pensar nas crianças. Pensar em proteger estes grupos que são vulneráveis. Ela ressalta ainda que é fundamental evitar aglomerações. “Faço um apelo a quem tem horário marcado na Policlínica: chegue apenas 10 minutos antes, evitando permanecer muito tempo no local. Não é preciso chegar uma hora antes. Não leve acompanhante, somente se necessário. Vamos restringir o fluxo evitando que a população se coloque em risco”, declarou, reforçando que não há casos confirmados da doença em Mafra (até as 10horas do dia 20/03/2020).

Sala de Informações COVID-19 – confira os telefones (também WhatsApp):

– (47) 98455-9632

– (47) 98456-0145

– (47) 98436-3523

– (47) 98436-2908

– (47) 98436-2398