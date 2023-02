Salas de Vacinação das ESFs de Mafra não vão atender na tarde desta sexta-feira

Pela manhã o atendimento é normal em todas as unidades. ESFs Central, CAIC, Vila Nova e Restinga atendem das 16 às 20 horas – Saúde na Hora

A Secretaria Municipal de Saúde informa que devido à capacitação dos vacinadores para atualização em vacinação contra Covid-19, nesta sexta-feira, dia 17, das 13h30 às 16 horas as salas de vacinação estarão fechadas. Durante a manhã o atendimento será normal para vacinação. Vale lembrar ainda que as ESFs com horário estendido (Saúde na Hora) Central, CAIC, Ricardo Gregório (Vila Nova) e Vereador Edson Luís Schultz (Restinga), atendem neste dia até as 20 horas, incluindo vacinação.

Informe-se

Mais informações podem ser obtidas na sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde pelos telefones 3645-3931 e 3642-7468 na Coordenação da Atenção Básica ou nas próprias ESFs.