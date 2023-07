SAMU inaugura nova unidade de suporte avançado em Mafra

“Mafra está cada vez mais se consolidando como um polo de Saúde, não só regional, como também em nível estadual”. A afirmação foi feita pelo Prefeito Emerson Maas na ocasião da inauguração, em Mafra, nesta sexta-feira, 14 de julho, da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A base passou por melhorias de infraestrutura e mobiliário, além de adequações para atender aos novos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde, com investimento da Secretaria de Estado da Saúde, de cerca de R$ 200 mil. As melhorias qualificam o serviço do SAMU em toda a região do Planalto Norte e aumentam o conforto para os profissionais que atuam na unidade de Mafra.

O Prefeito disse estar muito feliz em ver os investimentos chegando no município e lembrou a visita do Governador, Jorginho Mello, há uma semana, quando a ele foi apresentado projeto da nova ala do Hospital São Vicente de Paulo, que demandará investimentos de aproximados 80 milhões. Quando citou Mafra como um polo de saúde na região, destacou a existência de uma faculdade de Medicina da UnC, que há 15 dias formou sua primeira turma na cidade, além dos cursos de enfermagem, fisioterapia e psicologia, e os cursos técnicos na área, já existentes há anos. Destacou ainda os investimentos próprios do município feitos na atenção básica de saúde, além de outros como a inauguração da Clínica Municipal Especializada em Desenvolvimento Infantil – CMEDI e a Academia de Saúde, que está em desenvolvimento.

Maas enalteceu e parabenizou o trabalho do SAMU, principalmente no momento mais difícil e complexo vivido nos tempos da pandemia. Agradeceu ao Governador Jorginho Mello, à Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto e ao SAMU.