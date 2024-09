Santo Fole realizou grande show de humor e baile em Mafra

Na noite deste sábado o Espaço Álamos em Mafra recebeu o grande show de humor e baile com Santo Fole. O evento Boteco com Santo Fole foi promovido pela Pires Produções e teve o Click Riomafra como parceiro.

Neste show de humor e música incrível, Santo Fole entregou um espetáculo repleto de risadas do começo ao fim. Durante o show, em meio as suas hilárias histórias pessoais, ele mistura música e gaita para criar uma atmosfera descontraída e envolvente. Além disso, o diferencial do show são suas dublagens ao vivo e de improviso, que acontecem diretamente no palco, arrancando gargalhadas do público.

Confira os clicks do evento feitas por Ever Lisboa: