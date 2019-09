Sargento da reserva resgata filhote de coruja em Mafra

Compartilhar no Facebook

Durante a tarde da segunda-feira (23) o sargento da reserva do Exército Brasileiro, Sadi, foi ao quartel do Corpo de Bombeiros de Mafra, onde deixou aos cuidados corporação um filhote de coruja com ferimento em uma das pernas.

Na manhã do mesmo dia o sargento Sadi resgatou o filhote em uma localidade do interior de Mafra e imobilizou a sua perna. Em contato com a Polícia Ambiental foi orientado a levar o pássaro até o Corpo de Bombeiros.

No início da noite uma guarnição da Polícia Ambiental de Canoinhas veio a Mafra e levou a ave para cuidados veterinários e para que após a sua recuperação ela seja devolvida à natureza.