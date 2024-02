Saúde de Mafra alerta a população sobre a necessidade de adotar ações preventivas contra escorpiões

Diante de notícias do aparecimento de escorpiões em Mafra, a Vigilância Sanitária (VISA) repassa à população procedimentos a serem adotados para se evitar o surgimento dos animais ou ao se deparar com o hóspede indesejado.

O escorpião costuma aparecer com mais frequência durante o verão, por isso certos cuidados devem ser observados nessa época do ano. A seguir estão listadas ações em caso de acidente e como preveni-los.

O que fazer em caso de acidente com escorpião

• Procurar imediatamente a Unidade de Saúde mais próxima;

• Lavar somente com água e sabão. Não espremer e não sugar o local da picada;

• A dor local ocorre imediatamente após o acidente, podendo ser discreta ou intensa, acompanhada ou não por formigamento;

• Alguns casos podem apresentar manifestações graves, como náuseas e vômitos, alteração da pressão sanguínea, agitação e falta de ar, principalmente em crianças e idosos;

• Se possível, levar o animal (vivo ou morto) dentro de um pote com tampa, ou fazer foto do animal, isso facilita a identificação e o tratamento da vítima.

Como prevenir acidentes com escorpiões

• Manter todos os pontos de energia, telefone e caixas de luz junto ao solo devidamente vedados;

• Manter o correto acondicionamento do lixo nas Lixeiras. Isso evita o acesso de insetos que servem de alimento ao escorpião;

• Verificar atentamente onde há mato junto aos muros e nas camadas de materiais empilhados que ficam em contato com o solo;

• Preservar os inimigos naturais, especialmente aves de hábitos noturnos (corujas), lagartixas, sapos, lagartos, gambás e outros;

• Vedar soleiras de portas com rolos de areia ou rodos de borracha;

• Limpar atrás de móveis, cortinas, estantes, quadros, lareiras;

• Rebocar paredes para que não apresentem vãos ou frestas;

• Evitar entulhos como tijolos, telhas e sobras de materiais de construção; O armazenamento não deve ser feito junto ao solo e das paredes;

• Não deixar no terreno troncos, galhos e folhas secas caídas;

• Sacudir roupas e verificar calçados antes de vestir;

• Usar EPI’s para manipular entulhos;

• Fique atento: fortes chuvas fazem com que os escorpiões saiam de dentro das bueiros em busca de um local seco para se esconderem. Caixas de gordura, canalizações de água, caixas de esgoto, devem estar vedadas.

O que fazer ao encontrar um escorpião

Não se aproxime. Se possível fotografe o animal para a identificação e comunique à Secretaria de Saúde do seu município. Solicite uma vistoria para receber outras orientações.

Escorpiões

São animais que inoculam veneno por meio de um ferrão localizado na ponta da cauda. A picada é quase sempre acidental e pode levar à morte. Os acidentes ocorrem quando os escorpiões são tocados ou se sentem ameaçados.

Principais espécies envolvidas em acidentes em Santa Catarina

Em Santa Catarina, os acidentes graves acontecem com maior frequência por duas espécies:

• Escorpião amarelo (Tityus serrulatus): mede até 7 centímetros de comprimento e tem o veneno de maior gravidade;

• Escorpião marrom (Tityus bahiensis): mede até 7 centímetros de comprimento.

Todas as espécies de importância médica possuem um pequeno espinho sob o ferrão.