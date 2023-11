Saúde de Mafra alerta para a importância da vacinação contra o tétano

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população para a importância da vacinação contra o tétano – uma doença grave causada por uma bactéria que pode estar presente em objetos de metal (mesmo não enferrujados), de madeira, de vidro ou mesmo no solo (pregos, latas, ferramentas agrícolas, cacos de vidro, galho de árvore, espinhos, pedaços de móveis e outros).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Segundo dados da Vigilância Epidemiológica, durante o período de enchente e inundações que Mafra passou nas últimas semanas, foram analisados atendimentos que envolviam acidentes com materiais cortantes e que a maioria dos pacientes não estava com o esquema vacinal antitetânico em dia. Vale ressaltar que no período de 2021 a 2022 foram confirmados 20 casos de tétano acidental no Estado de Santa Catarina.

A Saúde lembra que todas as ESFs do município, que possuem a vacina, tem à disposição a antitetânica. Basta apenas comparecer em uma delas e solicitar o imunizante e ficar prevenido. Se não for devidamente tratado logo no início, o tétano pode ser fatal. A melhor forma de prevenção e proteção da doença é por meio da vacinação e utilização de equipamentos de proteção individual como botas, luvas, capacetes etc. quando necessário.

Esquema vacinal

O esquema vacinal completo recomendado pelo Ministério da Saúde são três doses administradas no primeiro ano de vida com reforços aos 15 meses e 04 anos de idade. A partir dessa idade, um reforço a cada dez anos após a última dose administrada.Em casos onde não exista comprovante vacinal ou a pessoa não tenha se vacinado contra o Tétano o esquema completo são 03 doses administradas com intervalo de 30 a 60 dias com reforço a cada 10 anos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em caso de ferimentos graves, deve-se antecipar a dose de reforço caso a última dose tenha sido há mais de 5 anos. A vacina não tem contraindicação, portanto, todas as pessoas devem recebê-la. Para o secretário municipal de saúde, Plínio Saldanha, “quando se busca preservar a saúde, é essencial não subestimar a importância das vacinas na prevenção, controle e até mesmo erradicação de diversas doenças”.

Salas de vacinação em Mafra