Saúde de Mafra alerta sobre a importância da vacinação contra a Febre Amarela

A região Sudeste do Brasil voltou a registrar o aumento de casos confirmados de Febre Amarela (FA) em Primatas não humanos (PNH) e humanos, especialmente no Vale do Ribeira, área que faz parte de um extenso corredor ecológico e que transpassa os estados do Paraná e Santa Catarina, atingindo as Regiões de Saúde do Nordeste e Planalto Norte do estado.

Associado a esse cenário, o Paraná notificou a morte de 03 PNH no município de Antonina, sendo que 02 tiveram resultado reagente para o vírus da Febre Amarela, assim como a confirmação do primeiro caso humano da doença neste município. Em Mafra foram encontrados 03 Primatas Não Humanos (macacos) mortos, em parceira com a Regional de Saúde de Mafra foram coletadas amostras e enviadas para o LACEN-FLORIANÓPOLIS, aguardando resultado.

A Secretaria Municipal de Saúde, visando manter a população imunizada, informa que possui disponível (durante todo o ano) em todas as unidades de saúde (zona urbana e rural com Sala de Vacina) a vacina contra a Febre Amarela.

Segundo o Calendário Nacional de Vacinação a vacina é aplicada em dose única desde 2017.

As pessoas não vacinadas podem comparecer nas unidades durante o horário normal de atendimento das mesmas para realização da vacinação. Para realizar a vacina não é necessário agendamento, vale lembrar que quem for receber a vacina deve levar consigo a carteirinha de vacinação.

“É importante destacar que Mafra é área de recomendação da vacina contra Febre Amarela desde 2008. A vacina deve ser realizada em crianças de 9 meses a adultos de 59 anos em dose única”, lembrou a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Francesli Pereira. Alerta também a população para notificar aos serviços de saúde o adoecimento ou morte de macacos.

Saiba mais sobre a Febre Amarela

A Febre Amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por mosquitos, tanto em áreas urbanas quanto silvestres. Em área silvestre, os principais vetores são os mosquitos Haemagogus e Sabethes. A doença não é passada de pessoa a pessoa. A pessoa apresenta os sintomas iniciais de três a seis dias após ter sido infectada. Geralmente quem contrai este vírus não chega a apresentar sintomas ou os mesmos são muito fracos. As primeiras manifestações da doença são repentinas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias. A forma mais grave da doença é rara e costuma aparecer após um breve período de bem-estar (até dois dias), quando podem ocorrer insuficiências hepática e renal, icterícia, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. O Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida desde 2017, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Toda pessoa que reside em Áreas com Recomendação da Vacina contra febre amarela e pessoas que vão viajar para essas áreas devem se imunizar. Fonte: Vigilância Epidemiológica Mafra.

Quem não deve tomar a vacina:

Segundo o Ministério da Saúde, não devem tomar a vacina:

Pessoas com imunossupressão secundária à doença ou terapias.

Imunossupressoras (quimioterapia, radioterapia, corticóides em doses elevadas).

Pacientes em uso de medicações anti-metabólicas ou medicamentos modificadores do curso da doença (Infliximabe, Etanercepte, Golimumabe, Certolizumabe, Abatacept, Belimumabe, Ustequinumabe, Canaquinumabe, Tocilizumabe, Ritoximabe).

Transplantados e pacientes com doença oncológica em quimioterapia.

Pessoas que apresentaram reação de hipersensibilidade grave ou doença neurológica após dose prévia da vacina.

Pessoas com reação alérgica grave ao ovo.

Pacientes com história pregressa de doença do timo (miastenia gravis, timoma).

Nesses casos, o paciente deve procurar auxílio e informações com um profissional da saúde.

Situação da região

Com relação à vacinação em Mafra já foram aplicadas em residentes no município:

Ano Quantidade de doses aplicadas 2015 1471 2016 1962 2017 4477 2018 4220 TOTAL 12130

Os dados da Vigilância Epidemiológica indicam que apesar do aumento na procura ainda existe um grande número de pessoas que precisa ser imunizado.

O Município de Mafra não possui nenhum caso da doença, porém é necessária a prevenção, tendo em vista que a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná confirmou no último dia 29, o primeiro caso no Estado (no litoral).

Durante este mês de janeiro foram encontrados macacos mortos no município. Segundo a Vigilância Epidemiológica, foram coletadas amostras com o auxilio da Regional de Saúde de Mafra que aguardam resultado, a presença deles serve como alerta para a importância da prevenção. Vale ressaltar que os macacos não transmitem a febre amarela, eles são vítimas da doença, assim como os humanos.

O que devo fazer se encontrar algum macaco doente e/ou morto?

A presença de macacos doentes ou mortos pode indicar que o vírus da febre amarela está circulando em determinada área, podendo a população local ou próxima estar em risco. Ao perceber um macaco aparentemente doente, ou encontrar algum desse animal morto, mesmo que seja somente a carcaça, avise imediatamente a unidade de saúde mais próxima de sua casa ou a vigilância epidemiológica de Mafra pelo telefone (47) 3642 5867.

Mais informações podem ser obtidas diretamente nas ESFs, na Secretaria Municipal de Saúde através dos telefones: 3645-3931 (Secretaria da Saúde), 47 8402-8765 (Ouvidoria Saúde) ou na Vigilância Epidemiológica de Mafra 47 3642-5867.