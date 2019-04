Saúde de Mafra alerta sobre ausência em consultas

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Mafra, de janeiro a dezembro do ano passado, foram realizados mais de um milhão de atendimentos e 12.297 pessoas não compareceram às consultas agendadas

Compartilhar no Facebook

O SUS (Sistema Único de Saúde) de Mafra tem constatado uma grande taxa de ausência de pacientes em consultas agendadas.

No ano de 2018, de acordo com o levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, em média, 34 pessoas por dia (segunda à sexta-feira) não compareceram às consultas agendadas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretária Municipal de Saúde, Jaqueline Fátima Previatti Veiga explica que “pacientes faltosos dificultam o atendimento das demais pessoas que estão na lista de espera”.

Ela lembra que, se a impossibilidade de comparecer à unidade for comunicada com antecedência (no mínimo 2 dias), a vaga pode ser destinada a outro usuário, reduzindo o tempo de espera para tratamento nas diferentes especialidades oferecidas.

DADOS ALARMANTES

De acordo com os dados do SUS, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, foram realizados um milhão, 289 mil e 55 atendimentos no âmbito geral da Secretaria Municipal de Saúde. Também foram realizados 79.567 agendamentos, incluindo consultas nas unidades de atenção primária e especializada em saúde, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, além de exames laboratoriais e serviços de reabilitação.

Diante destes quase 80 mil agendamentos, temos o número de 12.297 faltas, ou seja, 15,45% dos pacientes não compareceram às consultas e exames agendados.

Uma das áreas em que houve um grande número de faltas foi a Atenção Primária em Saúde, na qual foram realizados 31.042 agendamentos no ano, sendo atendidas 25.327 pessoas, com a ausência de 5.715, que soma aproximadamente 18,4% das consultas e exames agendados.

“Muitas pessoas não justificam a falta e comparecem no dia seguinte querendo consultar, mas não podemos tirar a vaga de outro que compareceu no dia e tem horário previamente agendado”, explicou a secretária.

Por fim, em 2018, tivemos uma média 34 faltas por dia, 236 por semana e 1.025 por mês em consultas agendadas.

CONSCIENTIZAÇÃO

A Secretaria de Saúde de Mafra orienta que os pacientes devem ficar atentos à data, ao especialista e horário da consulta. Assim, podem se programar com antecedência para comparecer à unidade ou cancelar a passagem no consultório médico, se não houver disponibilidade.

Se o paciente não puder comparecer à consulta, exame ou serviço de transporte, é preciso que avise ao setor responsável com no mínimo 02 dias de antecedência, pessoalmente ou por telefone. Se houver a troca de número de telefone, também é importante comunicar.

Se você não compareceu ao horário agendado, perdeu sua consulta. Além disso, outra pessoa que poderia ser atendida em seu lugar ficou sem atendimento. O SUS quer melhor atendê-lo, mas para isso, precisa contar com você. Lembre-se de entrar em contato com a Central de Marcação para cancelar o agendamento. Sua atitude vai disponibilizar a vaga para outro paciente, favorecendo o bom andamento dos serviços.

A Secretaria disponibiliza o telefone da Central de Marcação 3641-5203 para comunicar a desistência (médico clínico geral ou especialista, enfermeiro, psicólogo, dentista, nutricionista), Exames no 3641-5240 e Tratamento Fora de Domicílio, 3641-5231 e 3641-5238 e ainda nos próprios ESFs (Estratégia Saúde da Família) das áreas urbana e rural do município.

Exerça a sua cidadania, multiplique esta ideia e lembre-se o SUS é de todos nós!