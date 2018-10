Saúde de Mafra comemora o Outubro Rosa com diversas atividades nas ESFs

A Prefeitura de Mafra, através da Secretaria Municipal de Saúde e das ESFs (Estratégias de Saúde da Família), estará promovendo diversas ações no mês de outubro, como realização de preventivos, consultas e palestras com o objetivo de conscientizar e chamar a atenção da população, em especial das mulheres Mafrenses, neste “Outubro Rosa” – mês dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de colo do útero.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Dentre as atividades já realizadas, estão as coletas de preventivo, realizadas pela ESF Central nos dias 09 e 10 de outubro, nas empresas da comunidade central.

OUTUBRO ROSA

O mês de outubro foi escolhido internacionalmente para sensibilizar toda a população, em especial às mulheres sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de colo do útero. O movimento teve origem nos Estados Unidos e têm grande mobilização em âmbito nacional.

De acordo com dados obtidos pelo INCA (Instituto Nacional de Câncer) “Para o Brasil, estimam-se 59.700 casos novos de câncer de mama, para cada ano do biênio 2018-2019, com um risco estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres”.

Por esse motivo, e com esses dados alarmantes, o Outubro Rosa foi instituído para reforçar o cuidado e busca por um diagnóstico precoce, que em muitos casos, possui grandes chances de cura quando a doença é descoberta a tempo.

A Prefeitura de Mafra é consciente da importância deste mês para a população e por esse motivo, a Secretaria de Saúde também preparou uma programação especial para a saúde da mulher, conforme o cronograma:

CONFIRA O CRONOGRAMA ESPECIAL DE ATIVIDADES NAS ESFSÂ

LOCAL DATA HORÁRIO AÇÃO Butiá dos Tabordas Todas as quartas e quintas-feiras Período da tarde Atendimento com agendamento (agendar com antecedência atendimento na unidade presencialmente ou por telefone) General Brito Todas as terças-feiras Período da manhã Atendimento com agendamento (agendar com antecedência atendimento na unidade presencialmente ou por telefone) Maurício Caillet Todas as quartas-feiras Período da manhã Atendimento com agendamento (agendar com antecedência atendimento na unidade presencialmente ou por telefone) Vista Alegre Todas as terças-feiras Dia todo Atendimento com agendamento (agendar com antecedência atendimento na unidade presencialmente ou por telefone) Vista Alegre 27/10 (sábado) Dia todo Atividade especial com exames preventivos e orientações a comunidade (agendar preventivos na Unidade com antecedência) São Lourenço 20/10 (sábado) Das 13 às 17 horas Atividade especial com exames preventivos e orientações a comunidade (agendar preventivos na Unidade com antecedência) Restinga 27/10 (sábado) Dia todo Atividade especial com exames preventivos e orientações a comunidade (agendar preventivos na Unidade com antecedência) ESF Central Todas as quartas e quintas-feiras Dia todo Atividades normais com agendamento ESF Central realiza ação na APAE 16/10 (quarta-feira) Período da tarde Atividade de orientação e ações educativas nas dependências da APAE para toda a comunidade local Faxinal Todas as quintas feiras Dia todo Atendimento com agendamento (agendar com antecedência atendimento na unidade presencialmente ou por telefone) Faxinal De 22 a 26/10 Dia todo Será oportunizado agendamento todos os dias para preventivo. Faxinal 25/10 (quinta-feira) Período da tarde Atividade educativa e orientativa às mulheres na ESF Bela Vista Todas as terças, quartas e quintas-feiras Período da manhã Atendimento com agendamento (agendar com antecedência atendimento na unidade presencialmente ou por telefone) Bela Vista 25/10 (quinta-feira) 08h30min Atividade educativa e orientativa às mulheres na ESF ESF Espigão Todas as terças-feiras Dia todo Atendimento com agendamento (agendar com antecedência atendimento na unidade presencialmente ou por telefone) ESF Espigão 30/10 Dia todo Atividades na empresa IDIMEX ESF Espigão 23/10 (terça-feira) Dia todo Atividade educativa e orientativa às mulheres na ESF Vila Nova 27/10 (sábado) Dia todo Preventivos e testes rápidos Saltinho do Canivete Todas as segundas-feiras Dia todo Atendimento com agendamento (agendar com antecedência atendimento na unidade presencialmente ou por telefone) Saltinho do Canivete 23/10 (terça-feira) Dia todo Atividade educativa e orientativa na ESF ESF CAIC Todas as terças-feiras Dia todo Atendimento com agendamento (agendar com antecedência atendimento na unidade presencialmente ou por telefone) ESF CAIC Dia 23/10 e dia 25/10 Horário estendido até as 18 horas Nesses dias a ESF atende com horário estendido para a coleta

Mais informações sobre a programação do Outubro Rosa podem ser obtidas nas próprias ESFs ou na sede da Secretaria Municipal de Saúde pelo telefone: 3645-3931.